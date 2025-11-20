Provincia e sindacati a confronto sul futuro di TPL: avanti con l’in house e gara per il 10% del servizio

Si è svolto oggi, su richiesta delle segreterie provinciali e della Rsu di TPL Linea, un confronto dedicato al trasporto pubblico locale, alla presenza del presidente Olivieri, del direttore generale, del dirigente e dei funzionari dell’Ufficio società partecipate.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le prospettive dell’affidamento in house, gli ambiti su cui l’Ente può intervenire per migliorare gestione, efficacia ed efficienza del servizio e la pianificazione delle priorità operative necessarie per arrivare, tramite gara pubblica, all’esternalizzazione del 10% del servizio automobilistico di TPL.

Tale procedura, prevista dal quadro normativo che regola anche l’affidamento in house, garantisce l’accesso al mercato da parte di altri operatori. La Provincia sta definendo le modalità più idonee, raccogliendo dati puntuali su corse e costi per costruire un piano economico-finanziario che identifichi con precisione la quota da mettere a gara, precondizione necessaria all’affidamento.

«Ribadisco la volontà di perseguire con determinazione la gestione in house, una scelta che abbiamo fortemente voluto e che stiamo portando avanti con coerenza – afferma Olivieri –. Abbiamo ottenuto risorse aggiuntive per l’ammodernamento del parco mezzi e parteciperemo a un nuovo incontro in Regione sui finanziamenti per il TPL. Per quanto riguarda l’esternalizzazione del 10%, stiamo applicando la normativa nella forma più conforme possibile. È fondamentale seguire con attenzione l’intero percorso per garantire sicurezza, qualità e adeguata appetibilità».