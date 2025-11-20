Savona, un’altra proroga per i cantieri di via Stalingrado: il by-pass di Parco Doria resta fino al 22 gennaio

Prorogati i lavori sul Rio Molinero, nel tratto a monte del Parco Ferroviario in via Stalingrado, fino al 22 gennaio 2026. La proroga è stata concessa su richiesta della società Sirce, incaricata degli interventi.

In particolare, resterà chiusa la corsia lato mare di via Stalingrado in direzione Levante, con deviazione del traffico tramite un by-pass temporaneo all’interno del Parco Doria.

I lavori sono la prosecuzione di un precedente lotto, che ha già interessato la zona dello stadio Bacigalupo e via Bove, con interventi idraulici di messa in sicurezza del Rio Molinero. Per non interrompere il traffico, il Comune ha trovato un accordo con Ferrovie per la realizzazione del by-pass.