Tavolo sul sistema di raccolta dei rifiuti, Giallombardo "punzeccchia" l'assessore Bragantini: "Si attivi o liberi gli albissolesi dalla sua inutilità"

Il capogruppo di "Vince Albissola" Roberto Giallombardo aveva richiesto lo scorso l'istituzione di un tavolo di lavoro sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ma dall'amministrazione comunale non è ancora arrivata una risposta.

"E’ ormai passato un anno dalla mia richiesta al Sindaco Nasuti di un tavolo di lavoro che, in maniera acritica, valuti l’attuale sistema di raccolta differenziata e porti a concreti miglioramenti del servizio. Le segnalazioni dei cittadini che hanno evidenziato diverse criticità si sono moltiplicate ma l’Assessore competente Bragantini, che dovrebbe avere a cuore la buona gestione del servizio e un orecchio attento alle istanze degli albissolesi, rimane nel suo più completo immobilismo" dice Giallombardo.

"I casi sono due: o vive nel suo mondo e pensa che il servizio sia perfetto e non necessiti di miglioramenti; o peggio: non ha tempo o voglia di occuparsi dei problemi della cittadinanza - continua il capogruppo di Vince Albissola - In ogni caso è divenuto l’emblema di come il Partito Democratico, che lui rappresenta in Consiglio Comunale, in campagna elettorale prometta sempre 'mare e monti' ed un attento ascolto dei Cittadini, per poi nei fatti tradire immancabilmente la fiducia degli elettori".

"Quando in Consiglio Comunale ho chiesto spiegazioni sulla mancata istituzione del tavolo di lavoro, evidenziando che, con un po’ di buon senso e poca spesa, alcune problematiche potrebbero essere facilmente affrontate e superate, l’Assessore si è dimostrato poco preparato sul tema rifiuti urbani ed ha lasciando intravedere la paura di dover proporre soluzioni 'preconfezionate' con il rischio di fare figuracce in stile Savona - puntualizza - Voglio ancora una volta sottolineare e rassicurare l’Assessore che il mio intento non è quello di metterlo in difficoltà; semmai la mia richiesta è una vera e propria offerta di aiuto che tende esclusivamente alla risoluzione dei problemi con proposte concrete e 'bipartisan'".

"Le sue mancate risposte non prendono in giro me ma sono una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi stessi elettori - conclude Giallombardo -

Caro Assessore si attivi quindi con l’istituzione del tavolo di lavoro poiché il tema è importante e 'sentito' dalla cittadinanza oppure saluti tutti e liberi gli Albissolesi dalla Sua inutilità".