Orientamenti, studenti e operatori della disabilità incontrano il ministro Locatelli

I temi della disabilità protagonisti oggi a Orientamenti grazie alla presenza del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che assieme agli assessori alla Formazione e al lavoro, Simona Ferro, e alla Sanità e politiche socio-sanitarie e terzo settore, Massimo Nicolò, ha prima incontrato i ragazzi delle scuole e, a seguire, tenuto un proficuo confronto con rappresentanti delle realtà che lavorano quotidianamente nel campo della disabilità.

Un appuntamento che ha voluto portare al centro del Festival questo tema delicato e di grande rilevanza sociale, con due focus appunto distinti: nel primo, grazie proprio ai racconti e alle testimonianze degli operatori, è stato presentato questo mondo per far scoprire ai ragazzi e a chi si prepara a diventare operatore cosa significhi lavorare con e per la disabilità, e quale sia il valore umano, sociale e professionale di questo lavoro; il secondo momento è stato invece rivolto alle realtà e ai professionisti che operano nel settore, per condividere esperienze, buone pratiche e prospettive di crescita. Erano presenti rappresentanti del forum Terzo Settore, degli assistenti sociali, della Consulta per l’handicap e del collocamento mirato dei Centri per l’impiego, oltre a rappresentanti del mondo scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale.

“Ringrazio Orientamenti per questa importante occasione di incontro e confronto nel corso della quale abbiamo messo al centro la persona e valorizzato l’impegno quotidiano di chi opera nel campo della disabilità, dando ai più giovani l’opportunità di conoscere da vicino un settore prezioso del nostro Paese, fatto di professionalità e grande umanità – dichiara il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli -. L’incontro di oggi conferma l’importanza di lavorare insieme per promuovere una cultura dell’inclusione, fatta di percorsi che assicurano risposte concrete anche alle famiglie, e dare ad ogni persona la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità”.

"Voglio ringraziare il ministro Locatelli per essere qui a Orientamenti oggi, e per aver voluto dialogare non solo con i ragazzi, ma anche con le realtà che quotidianamente lavorano in un settore come quello della disabilità. Un momento di confronto e di condivisione di buone pratiche e prospettive di crescita, per guardare al futuro di queste professioni”, ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Con la presenza del ministro Locatelli e le iniziative di oggi, Orientamenti ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale mettere al centro le persone e i loro talenti – commenta l’assessore alla Formazione e al lavoro Simona Ferro -. Parlare di disabilità davanti ai nostri studenti significa costruire una cultura che riconosce il valore di ciascuno e promuove una società davvero inclusiva. Le testimonianze degli operatori e delle realtà del territorio sono preziose non solo per i ragazzi che si stanno orientando verso un percorso formativo e professionale, ma anche per noi istituzioni, perché ci ricordano quanto sia necessario investire per creare competenze e opportunità concrete”.

“Portare il tema della disabilità al centro di Orientamenti significa ricordare che inclusione, autonomia e pari opportunità non sono principi astratti, ma obiettivi concreti che richiedono competenze, ascolto e collaborazione – sottolinea l’assessore alle Politiche socio-sanitarie e terzo settore Massimo Nicolò-. Oggi abbiamo incontrato studenti, operatori e tutte le realtà che ogni giorno costruiscono percorsi di vita e di lavoro per le persone con disabilità: è da loro che arrivano le esperienze più preziose e le sfide più urgenti. La Regione Liguria continuerà a lavorare per rafforzare la rete socio-sanitaria, investendo sulla formazione, sulla qualità dei servizi e sul sostegno alle famiglie”.