Savona, partono i controlli di Sea-S sulla differenziazione dei rifiuti: arrivano i primi cartellini gialli

E' la famosa fase 2 della raccolta porta a porta e arrivano i primi avvisi da Sea-S. In questi giorni, la società sta effettuando controlli delle errate esposizioni applicando adesivi di segnalazione sui sacchetti esposti fuori norma.

"Questo – spiega la società - succede quando i rifiuti vengono messi nel giorno sbagliato, in sacchi non conformi, o quando contengono materiali non idonei. Queste segnalazioni servono per aiutare tutti a migliorare il conferimento, così che il ritiro avvenga senza problemi e il servizio funzioni al meglio".

A questo proposito la società invita a controllare sempre il calendario del proprio quartiere, usate i sacchi, i bidoni o i mastelli corretti, esporre i rifiuti nei giorni e negli orari giusti.

Nel frattempo sono dieci le associazioni che hanno presentato un esposto al difensore civico sul porta a porta per l'eliminazione dei mastelli. Le associazioni sono: Alice Marino (Associazione cultura e sviluppo), Giulio Bronzo (Comitato inquilini di Arte), Franco Fenoglio (Presidente Unione piccoli proprietari immobiliari), Andrea Bazzano (Unione italiana ciechi), Luigi Taboga (Assoutenti), Franco Pomerano (amministratore condominiale), Don Giovanni Lupino (Parrocchia di Sacro Cuore), Giuseppe Procopio (Comitato Villapiana) e il Convento delle suore Carmelitane Scalze.