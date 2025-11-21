 / Politica

Nasce il Comitato “Sì Separa Albenga” a sostegno del Sì alla Separazione delle Carriere

A livello locale, l’iniziativa è stata promossa dal Capogruppo in Consiglio Comunale, Guido Lugani

In data odierna, si è ufficialmente costituito il Comitato “Sì Separa Albenga”, comitato referendario a sostegno del Sì alla Separazione delle Carriere.

"Nel corso dei prossimi mesi il Comitato organizzerà ad Albenga una serie di incontri divulgativi con esperti del settore, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini le ragioni per cui è importante esprimere un voto favorevole al referendum - spiegano dal Comitato - Il Comitato “Sì Separa” è promosso a livello nazionale dalla Fondazione Einaudi e presieduto dall’avv. Giandomenico Caiazza, già Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane. A livello locale, l’iniziativa è stata promossa dal Capogruppo in Consiglio Comunale, dott. Guido Lugani, e ha già raccolto l’adesione di numerosi professionisti del mondo giuridico e non solo".

