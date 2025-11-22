Intesa Albenga-Regione sul commercio, Podio: “Tomatis sulla strada giusta. L’astensione di Gaia è un segnale grave”



“Ogni tanto succede qualcosa di sorprendente: un’amministrazione di centrosinistra mette la freccia a destra e imbocca la strada del buon senso e delle politiche liberiste. È successo ad Albenga. Il merito? E tutto del sindaco Riccardo Tomatis, che ha sposato senza se e senza ma la visione portata avanti dalla Regione a guida centrodestra. Il provvedimento che blocca l’apertura di nuove attività – comprese quelle etniche – nelle zone più delicate della città, infatti, è finalmente un segnale forte, pragmatico, concreto. Una scelta che tutela il commercio locale, valorizza le proprietà immobiliari e contribuisce a restituire sicurezza e vivibilità a chi la città la vive davvero. Per questo voglio riconoscere al sindaco Riccardo Tomatis il merito di aver sostenuto una linea vicina, molto vicina, alla visione del centrodestra in Regione: quella che mette al centro la qualità urbana e il decoro, non l’improvvisazione ideologica".

Così il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

"Sembra quasi che il sindaco Tomatis sia stato illuminato dalla luce giusta - prosegue Podio -: quella del buon governo. E non possiamo che rallegrarcene, perché a beneficiarne saranno i cittadini di Albenga. Certo, sarebbe stato bello vedere la stessa lucidità anche da parte di tutta la sua squadra. Peccato che l’assessore ai Servizi Sociali Marta Gaia abbia pensato bene di votare la delibera precedente, quella successiva, ma proprio su questa – probabilmente una delle più importanti di questa consiliatura – abbia scelto di non partecipare al voto. Un tempismo curioso, che lascia trasparire più di una crepa nella maggioranza. Non è difficile immaginare che l’assessore Gaia si ritrovi esattamente nelle parole espresse dal gruppo Sinistra Ingauna, che ha bocciato l’accordo votato dal sindaco definendolo 'un passo estremamente preoccupante verso un modello di società meno libera, meno aperta e più autoritaria'. Io invece dico: avanti così, sindaco Tomatis. Quando si abbandonano gli estremismi e si scelgono le buone politiche di centrodestra, la città respira. E se questa è la direzione che il sindaco vuole mantenere, sappia che troverà sempre il mio sostegno. Perché Albenga merita politiche che proteggono, valorizzano e fanno crescere”.