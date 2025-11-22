Savona, il sindaco apre l'Agenda 2.0” e prepara la strada per il “Russo bis”

La ricandidatura per il 2027 era stata confermata lo scorso luglio, quando aveva dichiarato che per completare l'Agenda e i progetti in essere serviranno altri anni. Il passo successivo è stato l'incontro alla SMS La Rocca, venerdì 21, con la sua giunta, la sua maggioranza e i suoi sostenitori, nel quale il sindaco Marco Russo ha illustrato l'Agenda 2.0.

“È l'avvio di un percorso verso l'Agenda 2.0” spiega Russo. Non un bilancio, come si potrebbe pensare, ma un riepilogo delle cose in corso che hanno aderenza con l'Agenda. Con la consapevolezza del percorso fatto per una nuova lettura della città e, da lì, dei nuovi temi da affrontare che hanno bisogno di una nuova elaborazione, per puntare l'attenzione su quello che manca e sugli altri passi avanti da fare.

“O perché sono temi rimasti indietro – spiega Russo – ad esempio alcuni sono da sviluppare, o sono temi sui quali abbiamo fatto molti passi avanti ma questi passi avanti chiedono nuove domande. Oppure ci sono tematiche su cui abbiamo fatto un pezzo di strada e per cui abbiamo capito che necessitano di una nuova ricalibratura”.

Ancora aperti, ad esempio, i temi dei quartieri e della partecipazione, il tema del commercio o dei rifiuti. La seconda parte del pomeriggio ha riguardato tavoli di lavoro per individuare i temi su cui costruire il programma dei prossimi cinque anni.





