Farmacia Saettone inaugura la nuova sede: più spazio, tecnologia e comodità al Centro Commerciale "Il Gabbiano"

La Farmacia Saettone ha inaugurato la sua nuova sede all'interno del Centro Commerciale Il Gabbiano, spostandosi di alcuni metri rispetto alla precedente posizione. Un cambiamento strategico che promette di rivoluzionare l'esperienza dei clienti.

La nuova collocazione offre vantaggi significativi: una visibilità decisamente maggiore e un doppio accesso – sia dall'interno del centro commerciale che direttamente da corso Ricci – per chi proviene dalla zona di Villapiana.

"Dopo dieci anni nella precedente sede, sentivamo l'esigenza di un cambiamento – racconta il dottor Federico Saettone – Questa posizione è strategica: chi arriva in auto o in moto può fermarsi comodamente sulla strada. Gli spazi sono più ampi, moderni e accoglienti. È stato un investimento importante, ma ne siamo davvero entusiasti".

Il punto di forza della nuova farmacia è l'integrazione tecnologica, sul modello già collaudato nella sede di via Paleocapa. "Abbiamo installato il secondo robot delle nostre farmacie – spiega Saettone – La scelta è stata dettata da un'unica priorità: l'efficienza del servizio".

Il sistema automatizzato funziona 24 ore su 24, garantendo rapidità ed eliminando gli errori umani. Il meccanismo è semplice ma efficace: quando il cliente presenta la ricetta, il farmaco viene immediatamente localizzato dal robot attraverso il sistema informatico e consegnato al banco in pochi istanti. Niente più attese, niente più prodotti fuori posto.

L'innovazione continua con le etichette elettroniche, aggiornate automaticamente da un sistema centrale, che assicurano prezzi sempre corretti e informazioni chiare.

L'attenzione ai dettagli si riflette anche nell'organizzazione degli spazi. "Abbiamo lasciato circa un metro e quaranta tra gli scaffali – conclude Federico Saettone – così si può girare comodamente, anche con il carrello o il passeggino. Prima era decisamente più difficoltoso. Siamo pronti ad adattarci ulteriormente in base alle esigenze che emergeranno".