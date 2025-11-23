Bardineto commemora la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Anche quest' anno Bardineto commemora la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

L'Amministrazione Comunale, unita alle concittadine di Bardineto, vuole sottolineare l'importanza del non dimenticare. “Questo piccolo gesto -spiegano - vuole anche rappresentare vicinanza e sostegno alle donne in difficoltà, nella speranza che venga il momento in cui il rispetto del prossimo sarà una priorità, in cui ci sarà la consapevolezza che il vero amore non causa dolore, non soffoca né ricatta, e non fa sentire una donna inferiore, colpevole o priva di libertà”.