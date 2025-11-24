Ad Albenga arriva il Black Friday: shopping a prezzi scontati e parcheggi gratuiti per 3 giorni

Gli albenganesi a caccia di affari si preparano a “scaldare” le carte di credito per tre giorni di shopping a prezzi scontati nelle vie della città. Dal 28 al 30 novembre Albenga accende il suo Black Friday, trasformandosi in un grande percorso di acquisti e iniziative a cielo aperto. Il Balck Friday, approvato all’unanimità dalla Giunta comunale, punta a dare slancio al commercio locale proprio nei mesi più “quieti” dell’anno, attirando visitatori e riportando movimento nelle vie del centro.

Per stimolare la partecipazione, il Comune ha previsto la gratuità dei parcheggi negli stalli blu per tutta la durata dell’evento, così da favorire l’arrivo di residenti e visitatori anche dalle località vicine. I negozianti saranno protagonisti con la possibilità di allestire fino a due bancarelle davanti ai loro esercizi, senza costi per l’occupazione del suolo pubblico e nel rispetto del passaggio dei mezzi di soccorso.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente contribuiranno musica e coreografie nel centro storico, curate dalle associazioni sportive cittadine, che animeranno le vie trasformando Albenga in un vivace salotto commerciale.

"Stiamo portando avanti questa iniziativa da qualche anno, intendendo promuovere e agevolare il settore del commercio ad Albenga. Il Black Friday è l’occasione per coloro che vogliono approfittare degli sconti e fare i loro acquisti anche in vista delle festività natalizie. Permettere a cittadini e visitatori di poter visitare le varie attività commerciali senza il pensiero del parcheggio che scade va proprio in questa direzione", commenta l'assessore al Commercio Camilla Vio.