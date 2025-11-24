Sistemazione strada Cervaro e canale scolmatore rio Pilalunga: il Comune di Quiliano interverrà per 2 milioni e 174mila euro

2 milioni e 174mila euro. Questa la cifra stanziata dal Comune di Quiliano e finanziata grazie a fondi regionali per la mitigazione del rischio idraulico del rio Pilalunga e la sistemazione del corpo stradale in località Cervaro.

"Verrà realizzato un piccolo canale scolmatore per recuperare le acque dei rii laterali dalla Sarpom fino all'autostrada che le convogli evitando allagamenti locali nelle vicinanze dell'autostrade poi convogliarle nel fiume" spiega l'assessore Valtero Sparso specificando che l'intervento dovrebbe scattare verso la fine del 2026.

Nella frazione di Montagna invece nella zona del cimitero verrà effettuato un consolidamento del corpo stradale franato a seguito dell'alluvione dell'ottobre del 2024.

"Contiamo in primavera di fare l'intervento per migliorare accessibilità. A breve partirà un altro intervento 100 metri sopra quella frana" ha continuato Sparso.

Per il 2027 sono previsti invece quattro interventi che sono però in attesa di essere finanziati: la nuova viabilità di collegamento tra via Matteotti e via Roma per 210mila euro; la sistemazione delle opere di difesa spondale riprofilando l'alveo e con la risistemazione dei muri d'argine all'altezza di via Dodino per 1 milione di euro; ai Tecci in località Bersaggi sarà previsto un nuovo attraversamento per raggiungere le abitazioni per 540mila euro; il consolidamento della sede stradale che da Quiliano va alla località Faia per 150mila euro.