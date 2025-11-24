Partito Liberal Democratico, eletti il direttivo e il segretario “Vogliamo esserci e svolgere un ruolo”

Cresciuto nelle fila del movimento giovanile dell’allora PCI, Martino ha poi proseguito il suo percorso politico nei PDS, nei DS – di cui è stato anche segretario cittadino – e infine nel Partito Democratico, nell’ala riformista, per approdare al Partito Liberal Democratico e diventarne segretario.

“È stato un lungo percorso, sia mio sia delle realtà politiche – spiega Martino –. A parte l’esperienza dei vent’anni, sono sempre stato nell’area riformista della sinistra. In questo percorso ho ritrovato molte figure dell’area riformista del Pd, come Victor Rasetto. C’è stata un’evoluzione su temi come i rapporti tra Stato e mercato, ma c’è anche un altro aspetto da considerare: il centrosinistra di oggi ha ben poco a che fare con quello in cui stavo io. Il Pd di oggi non ha niente a che vedere con quello di Renzi, che era quello che mi convinceva di più. Di Veltroni o di D’Alema. Chi non ricorda la diatriba tra D’Alema e Cofferati? Oggi la Schlein prende ordini da Landini”.