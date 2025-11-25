Cairo si tinge di rosso: la città contro la violenza sulle donne

Questa sera Cairo Montenotte si illuminerà di rosso per dire no alla violenza sulle donne. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà celebrato con un programma pensato per sensibilizzare e promuovere la riflessione su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale.

Il Palazzo Comunale si accenderà simbolicamente di rosso, mentre alle 17.30 ci sarà il ritrovo presso la panchina rossa di Porta Soprana. Interverranno il sindaco Paolo Lambertini e il comandante della polizia locale Silvia Schinca, prima dell’avvio della Passeggiata cittadina che si concluderà alla biblioteca civica “F.C. Rossi”.

La giornata prevede anche momenti concreti di formazione e consapevolezza. Alle 15.50 Michele Farinetti, formatore professionale in difesa personale e prevenzione delle aggressioni, guiderà un incontro dedicato alla sicurezza personale e alla prevenzione dei rischi.

"Un’occasione tangibile per riflettere su un fenomeno che non riguarda solo i femminicidi, ma anche forme di violenza spesso silenziose, come abusi psicologici, economici, stalking e molestie sul lavoro, difficili da riconoscere persino per chi le subisce. Per questo è necessario un impegno condiviso di istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini, che vada oltre la singola ricorrenza. Servono prevenzione, protezione, educazione e, soprattutto, un cambiamento culturale che smetta di giustificare o minimizzare la violenza", spiegano dal Comune cairese.