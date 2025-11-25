Congestione Pronto Soccorso, Piccardo (Pd): "Basta fare spallucce e basarsi esclusivamente sulla dedizione del personale"

"Anche l’assessore Nicolò non può non ammettere che la situazione dei pronto soccorso è fuori controllo, stamattina in aula, in risposta a una mia interrogazione, l'ha addirittura definita ‘indecente’. Peccato che lo dica proprio chi avrebbe dovuto fare in modo di non arrivare a questo punto". Cosi commenta la vicecapogruppo Pd in Regione Katia Piccardo che ha presentato un’interrogazione sul congestionamento dei Pronto soccorso.

"La giunta regionale si sta attivando solo ora. Parla di azioni che metterà in campo, ma invece dovevano essere già avviate da tempo. Ogni anno, all’arrivo della stagione invernale si ripete il solito schema: pronto soccorso al collasso, personale ancora più in affanno e pazienti costretti ore, se non giorni, in barella. Una situazione non più sostenibile".

"Siamo alle porte della stagione invernale e la situazione dei pronto soccorso, già complicata, è destinata ad aggravarsi. La giunta regionale non può continuare a fare spallucce e basarsi esclusivamente sulla dedizione del personale sanitario che è allo stremo. Servono tempistiche celeri, assunzioni, risorse, interventi mirati; bisognava partire prima, invece siamo ancora a parlare al futuro. Speriamo che non sia un futuro troppo lontano, perché è già tardi", conclude.