"Insieme per Carcare": "Cantiere di via Abba nuovamente fermo, chiesta una commissione ad hoc"

"Abbiamo fatto richiesta di una convocazione della Commissione Lavori Pubblici per comprendere l’ennesima sospensione dei lavori nel cantiere di via Abba, stiamo parlando dei lavori di restituzione di spazio al fiume Bormida per la messa in sicurezza del corso d’acqua nel punto più critico per Carcare sulle carte regionali di Difesa del Suolo".

Ad affermarlo sono i consiglieri del gruppo di opposizione, "Insieme per Carcare", che aggiungono: "Non riusciamo a comprendere le reali motivazioni con cui da settembre 2025, conclusa una parte di scogliera, il cantiere sia completamente e pericolosamente abbandonato a sé stesso, a progetto mancano ancora 80 metri di scogliera e tutte le rifiniture, mentre in alveo insiste un pericoloso scoglio di restringimento".

"Verificheremo se c’è stato un provvedimento di sospensione, sarebbe il secondo messo in atto dalla giunta comunale in due anni di mandato e sempre in prossimità di fine anno quando si tirano le somme dell’assestamento di bilancio, restando però nel periodo peggiore per la sicurezza del corso d’acqua in caso di piene ed eventi alluvionali", aggiungono dall'opposizione.

"Quindi un cantiere che viene mandato avanti a corrente alternata, secondo gli 'umori' dell’amministrazione comunale, a nostro avviso non solo trascurando la sicurezza del luogo ma anche le tempistiche di realizzazione, come risulta evidente dal cartello esposto che dichiara il fine lavori per il 2 Febbraio 2026. Ricordiamo infatti che il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno prevedeva come condizione improrogabile il termine di completa rendicontazione entro il 2026, e guarda caso siamo arrivati quasi a quella data. Opportuno fare chiarezza su questi ritardi e abbandoni", concludono dal gruppo "Insieme per Carcare".