Stop al commercio etnico in alcune zone di Albenga, il Pd: "Delibera da migliorare, ma è l'inizio di un percorso condiviso"

Il recente provvedimento comunale che introduce limitazioni alle attività commerciali in alcune aree nevralgiche della città ha aperto un dibattito importante. Il Partito Democratico di Albenga, che da oltre dodici anni sostiene con convinzione il percorso amministrativo della città, considera questo confronto parte di un processo democratico e trasparente.

"È proprio attraverso il dialogo e la capacità di elaborare soluzioni costruttive, che si rafforza la credibilità di un’amministrazione. E' indubbio che la delibera approvata porta con sé ampi margini di miglioramento. Al contempo rappresenta l’avvio di un nuovo lavoro condiviso, che porterà a scelte realmente efficaci e rispettose della comunità", commenta Michele Marengo, segretario del Pd di Albenga.

"Comprendiamo, infatti, pienamente il bisogno di sicurezza e decoro urbano, ma ribadiamo che la vera sicurezza nasce dall’inclusività e dalla coesione sociale. È su questa base che il Partito Democratico, a fianco dell’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis, continuerà a impegnarsi: garantire strumenti concreti e pianificazione seria. Un modo di intendere la politica che cozza con le recenti dichiarazioni della minoranza, le quali dimostrano una chiave di lettura superficiale e strumentale: ciò che per loro rappresenta un punto di arrivo, per noi è soltanto l’inizio di un percorso da costruire con serietà e responsabilità".

"Non possiamo infine ignorare la responsabilità del governo nazionale, che da tempo non si occupa di sicurezza in modo strutturale e non fornisce ai territori le risorse necessarie per affrontare le sfide quotidiane. È questa mancanza di strumenti che alimenta provvedimenti parziali e poco incisivi. Così come un governo di slogan che lascia soli i territori, credendo che si ottenga qualcosa solamente 'sbraitando', la minoranza riduce il confronto a polemica sterile. Albenga ha bisogno invece di politiche inclusive, risorse adeguate e un confronto serio, capace di rafforzare la comunità e garantire sicurezza attraverso coesione e progettualità, scelte per le quali l'amministrazione Tomatis si è sempre impegnata - conclude - E noi non smetteremo mai di guardare in quella direzione".