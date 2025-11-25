"Turismo, Albenga unica in negativo tra i Comuni del comprensorio": l’allarme di Lugani

La presentazione di Liguria Tourism al Campus Universitario di Savona rappresenta, secondo Guido Lugani, consigliere di minoranza del Comune di Albenga, "un passaggio importante", soprattutto perché conferma quanto sia necessario "lavorare in sinergia con Ministero, Regione e Università per costruire una rete solida e innovativa capace di sostenere davvero il nostro territorio".

Ma il quadro turistico di Albenga per il 2025, avverte, resta "tutt’altro che confortante". Tutti i mesi dell’anno evidenziano un calo rispetto al 2024, con una stagione estiva segnata da percentuali negative: giugno "-4%", luglio "-9,87%", agosto "-6,62%", settembre "-12,56%". In totale, sottolinea Lugani, il territorio ingauno registra "-46.755 presenze, un dato che non possiamo ignorare".

Il confronto con i comuni vicini rende la situazione ancora più evidente. Albenga, tra le località turistiche più rilevanti del comprensorio, "è l’unica con il segno negativo", mentre Alassio segna "+0,39%", Loano "+13,43%" e Pietra Ligure "+3,18%". Numeri che, secondo il consigliere, dovrebbero spingere l’amministrazione comunale a un cambio di passo.

Per questo, Lugani ritiene "indispensabile un supporto concreto all’assessore al Turismo", affinché possa imprimere "nuovo slancio alla promozione" e lavorare con maggiore decisione sulla creazione di eventi. Oggi, denuncia, "gli eventi sono quasi interamente sostenuti da associazioni private" e non basta "limitarsi a concedere il patrocinio comunale per intestarsi un’iniziativa".

"Serve creatività, programmazione e visione", afferma il consigliere, convinto che il prossimo Natale e Capodanno possano rappresentare "un primo passo avanti", contribuendo a chiudere al meglio il 2025 e ad aprire "un 2026 più ambizioso e positivo per Albenga".