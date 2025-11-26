Pietra Ligure si prepara a festeggiare la patrona Santa cecilia

Domenica 30 novembre a Pietra Ligure per festeggiare Santa Cecilia patrona dei musicisti, ci sarà la tradizionale sfilata all'alba della Società Filarmonica Guido Moretti 1518 per le vie del Centro Storico. L' appuntamento è alle ore 7,30 per la sveglia in musica al Sindaco e alla cittadinanza.

Santa Cecilia è la patrona della musica e dei musicisti. Secondo la tradizione, visse a Roma tra il II e III secolo e fu martirizzata per la sua fede cristiana. Viene rappresentata spesso con strumenti musicali, in particolare l’organo, simbolo della sua vicinanza all’arte sacra. La sua festa si celebra il 22 novembre, giorno in cui, in tutto il mondo, si ricordano la musica e chi la pratica.