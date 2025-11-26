Albenga piange Pinuccio Lazzaroni, storico gestore dei Bagni Derna

Albenga in lutto per la scomparsa di Pinuccio Lazzaroni, che si è spento ad Albenga all’età di 76 anni. Storico gestore dei Bagni Derna, era un punto di riferimento per generazioni di ingauni e turisti.
Lascia il figlio Angelo con Francesca, Nadia, Franca, Viktor e i parenti.
Appassionato di politica, nel 2005 si era candidato a sindaco, in un’elezione poi vinta da Antonello Tabbò. Nel 2009 aveva assunto la guida della sezione ingauna del rinato Psi.
Il rosario sarà recitato domani (giovedì 27 novembre) alle 17 nella camera ardente dell’ospedale Santa maria di Misericordia di Albenga, mentre i funerali si terranno venerdì alle 10,30 nella parrocchia del Sacro Cuore.