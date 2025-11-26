A Savona mercatino solidale e laboratori natalizi per la Caritas

Aspettando l’arrivo del Natale, piazza Bologna e la Parrocchia San Francesco da Paola si animano con un ricco calendario di iniziative gratuite e aperte a tutti e tutte per animare il quartiere Villapiana. Gli eventi sono organizzati insieme alla Caritas della diocesi di Savona-Noli e alla Fondazione diocesana Comunità Servizi.

Domenica 30 novembre dalle ore 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18 nei locali parrocchiali (nel "sottochiesa") potremo trovare il tradizionale Mercatino di Natale Solidale a cura delle volontarie e dei volontari della parrocchia, con oggetti artigianali, idee regalo, articoli per la casa e un angolo dedicato al vintage. Il ricavato sarà destinato alle attività del locale Centro d'Ascolto Caritas.

Per l'occasione dalle 10 alle 11 potremo partecipare al laboratorio "Pacchetti di riuso" con i ragazzi e le ragazze di Sfuso Diffuso, per rendere i nostri regali ancora più unici, originali e sostenibili per l’ambiente. Il mercatino si terrà anche domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre negli stessi orari e nello stesso luogo.

I ragazzi e le ragazze di Sfuso Diffuso torneranno con due laboratori sul riuso creativo, dedicati in particolare ai più piccoli e alle più piccole: martedì 16 dicembre dalle 15 alle 16:30 i "Quaderni di riuso", martedì 23 dicembre negli stessi orari gli "Acquerelli di riuso".