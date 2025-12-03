 / Eventi

Albenga, pomeriggio goloso con Renata Briano: l’autrice presenta “Dai Monti al Mare”

Sabato 6 dicembre dalle 15 a “La Zunina”, in via Dalmazia 182

L’associazione Fiori di Testa organizza per sabato 6 dicembre, a partire dalle 15, un pomeriggio dedicato ai sapori e alle tradizioni della Liguria con la presentazione del nuovo libro di Renata Briano, “Dai Monti al Mare – Ligurian recipes from the mountains to the sea”. L’evento si svolgerà presso “La Zunina”, in  via Dalmazia 182, ad Albenga, con ingresso libero.

Durante l’incontro con la Food Blogger e politica, sarà possibile scoprire il progetto editoriale dell’autrice, un viaggio culinario tra entroterra e costa, arricchito da video gallery e photogallery dedicate.

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio sarà la cioccolata calda offerta da “La Zunina”. Per informazioni è possibile contattare il numero 338 4434541.

