Alla sala Gallesio di Finale Ligure, l'Accademia Musicale del Finale invita alla guida all'ascolto con la Tosca

Domenica 30 novembre alle ore 16,00 presso la sala Gallesio di Finale Ligure ,l' Accademia Musicale del Finale invita alla Guida all' Ascolto.

Sarà un pomeriggio dedicato all' opera lirica Tosca di Puccini. Il Maestro Mattia Pelosi ci condurrà attraverso registrazioni e curiosità ad una conoscenza più approfondita dell' opera.

Il prossimo incontro non sarà a dicembre perché tale mese è dedicato ai molti concerti di strumenti e voci che si terranno in vari punti di Finale

L' entrata è libera e gratuita.