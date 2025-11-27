 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 14:36

Alla sala Gallesio di Finale Ligure, l'Accademia Musicale del Finale invita alla guida all'ascolto con la Tosca

Un pomeriggio dedicato all'opera di Puccini ad ingresso gratuito

Domenica 30 novembre alle ore 16,00 presso la sala Gallesio di Finale Ligure ,l' Accademia Musicale del Finale invita alla Guida all' Ascolto.

Sarà un pomeriggio dedicato all' opera lirica Tosca di  Puccini. Il Maestro Mattia Pelosi ci condurrà attraverso registrazioni e curiosità ad una conoscenza più approfondita dell' opera.

Il prossimo incontro non  sarà a dicembre perché tale mese è dedicato ai molti concerti di strumenti e voci che si terranno in vari punti di Finale

L' entrata è libera e gratuita.

Redazione

