Altare, galleria Fugona chiusa di notte per ispezione urgente dell’impianto di illuminazione

Per consentire un’ispezione urgente dell’impianto elettrico di illuminazione all’interno della galleria Fugona, la Sp 29 “del Colle di Cadibona” resterà chiusa al traffico tra il km 138+250 e il km 141+210, includendo il viadotto Rastello e la galleria stessa, nel territorio del Comune di Altare.
La sospensione della circolazione è prevista dalle ore 20:00 di lunedì 1 alle ore 06:00 di martedì 2 dicembre. Durante le operazioni, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale attraverso il centro abitato di Altare.
In caso di emergenze o problemi sulla vicina autostrada A6 “Torino–Savona”, i lavori saranno temporaneamente sospesi per garantire la percorribilità delle strade alternative.