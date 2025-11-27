 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 11:38

Altare, galleria Fugona chiusa di notte per ispezione urgente dell’impianto di illuminazione

Dalle ore 20 di lunedì 1 alle 6 di martedì 2 dicembre

Altare, galleria Fugona chiusa di notte per ispezione urgente dell’impianto di illuminazione

Per consentire un’ispezione urgente dell’impianto elettrico di illuminazione all’interno della galleria Fugona, la Sp 29 “del Colle di Cadibona” resterà chiusa al traffico tra il km 138+250 e il km 141+210, includendo il viadotto Rastello e la galleria stessa, nel territorio del Comune di Altare.

La sospensione della circolazione è prevista dalle ore 20:00 di lunedì 1 alle ore 06:00 di martedì 2 dicembre. Durante le operazioni, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o problemi sulla vicina autostrada A6 “Torino–Savona”, i lavori saranno temporaneamente sospesi per garantire la percorribilità delle strade alternative.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium