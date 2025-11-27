 / Attualità

27 novembre 2025

Fabio Fazio e il primo incontro con l'astronauta Parmitano: "Qui Houston, a voi Celle Ligure"

La Nasa lo aveva contattato quando viveva ancora nel comune cellese e in occasione del collegamento la frase che ha visto protagonista Celle

Il loro primo incontro che ha come curiosità principale il comune di Celle.

Il presentatore savonese Fabio Fazio ha voluto raccontare domenica scorsa a "Che tempo che fa", il programma da lui condotto sul Nove, quando lui e l'astronauta Luca Parmitano, ospite per presentare il suo nuovo libro, si sono conosciuti.

"Io abitavo in un ridente paesino della Liguria che è Celle Ligure che è molto carino ma non è New York, è piccolo - ha iniziato il suo racconto Fazio al tavolo con gli altri suoi ospiti spiegando il dialogo che ha avuto telefonicamente - Mi arriva una telefonata e mi dicono: 'Ha presente che c'è la stazione spaziale in orbita? Il primo volo di un astronauta italiano'. 'Certo io adoro tutto cio che è spazio, mi piace da impazzire'. 'Allora l'astronauta ha diritto di poter chiedere di parlare con alcune persone sulla terra, chiunque. E ha chiesto di parlare con lei'. Con me? Dico, sarà Striscia la Notizia e l'ho presa un po' così".

Poi però la conferma è arrivata direttamente e ha ricevuto a casa una visita della Nasa.

"Poi mi hanno confermato e arrivano due signori con la valigetta tipo Man in Black e mi dicono 'ci serve il suo computer', io figuriamoci gli avrei dato tutto - scherza il presentatore che da qualche anno vive ad Albisola - Prendono il computer, trafficano, molto gentili, un ragazzo e una ragazza, giovanissimi e mi dicono pochissime parole 'ci vediamo fra 15 giorni',e io non l'ho usato per 15 giorni".

"Poi succede la cosa più strabiliante della vita: ad un certo punto è il giorno dell'incontro con la stazione spaziale che si poteva fare solo in un certo momento - ha continuato Fazio con Palmitano che ha spiegato che tutto dipendeva dal contatto satellitare, dalla disponibilità del satellite della Nasa a mandare il segnale - Mi hanno detto che mi dovevo collegare un quarto d'ora prima. Ad un certo punto da Houston mi dicono: facciamo le prove e poi c'è la frase più bella, mi dicono: 'il collegamento è pronto': "Qui Houston, a voi Celle Ligure" e poi compare lui (Parmitano.ndr). Non me lo dimenticherò mai"

"Questa cosa non l'ho mai potuta rivelare perché ho firmato un patto di riservatezza e verrò arrestato nel corso della puntata" ha concluso ridendo Fazio.

Parmitano ha poi concluso dicendo che era alla ricerca di 'personalità' italiane e che aveva fatto chiamare anche Roberto Benigni che come Fazio aveva accettato.

Luciano Parodi

