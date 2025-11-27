Fabio Fazio e il primo incontro con l'astronauta Parmitano: "Qui Houston, a voi Celle Ligure"

Il loro primo incontro che ha come curiosità principale il comune di Celle.

Il presentatore savonese Fabio Fazio ha voluto raccontare domenica scorsa a "Che tempo che fa", il programma da lui condotto sul Nove, quando lui e l'astronauta Luca Parmitano, ospite per presentare il suo nuovo libro, si sono conosciuti.

"Io abitavo in un ridente paesino della Liguria che è Celle Ligure che è molto carino ma non è New York, è piccolo - ha iniziato il suo racconto Fazio al tavolo con gli altri suoi ospiti spiegando il dialogo che ha avuto telefonicamente - Mi arriva una telefonata e mi dicono: 'Ha presente che c'è la stazione spaziale in orbita? Il primo volo di un astronauta italiano'. 'Certo io adoro tutto cio che è spazio, mi piace da impazzire'. 'Allora l'astronauta ha diritto di poter chiedere di parlare con alcune persone sulla terra, chiunque. E ha chiesto di parlare con lei'. Con me? Dico, sarà Striscia la Notizia e l'ho presa un po' così".

Poi però la conferma è arrivata direttamente e ha ricevuto a casa una visita della Nasa.

"Poi mi hanno confermato e arrivano due signori con la valigetta tipo Man in Black e mi dicono 'ci serve il suo computer', io figuriamoci gli avrei dato tutto - scherza il presentatore che da qualche anno vive ad Albisola - Prendono il computer, trafficano, molto gentili, un ragazzo e una ragazza, giovanissimi e mi dicono pochissime parole 'ci vediamo fra 15 giorni',e io non l'ho usato per 15 giorni".

"Poi succede la cosa più strabiliante della vita: ad un certo punto è il giorno dell'incontro con la stazione spaziale che si poteva fare solo in un certo momento - ha continuato Fazio con Palmitano che ha spiegato che tutto dipendeva dal contatto satellitare, dalla disponibilità del satellite della Nasa a mandare il segnale - Mi hanno detto che mi dovevo collegare un quarto d'ora prima. Ad un certo punto da Houston mi dicono: facciamo le prove e poi c'è la frase più bella, mi dicono: 'il collegamento è pronto': "Qui Houston, a voi Celle Ligure" e poi compare lui (Parmitano.ndr). Non me lo dimenticherò mai"

"Questa cosa non l'ho mai potuta rivelare perché ho firmato un patto di riservatezza e verrò arrestato nel corso della puntata" ha concluso ridendo Fazio.

Parmitano ha poi concluso dicendo che era alla ricerca di 'personalità' italiane e che aveva fatto chiamare anche Roberto Benigni che come Fazio aveva accettato.