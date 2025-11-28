Meteo: tempo stabile ma con qualche pioggia domenica

Una debole alta pressione terrà oggi e domani bel tempo e temperature sopra la media in quota, da domenica le temperature rientreranno perfettamente in media ma il cielo sarà più grigio e con qualche pioggia.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 28 e domani sabato 29 novembre

Il cielo si presenterà per la gran parte sereno o poco nuvoloso per velature e cirri.

Temperature in rialzo, con massime fino 11/13 °C, qualcosa in più sulla Liguria. Le minime domani mattina saranno ancora in gran parte attorno allo 0 sulle pianure, con gelate e brinate nelle zone più basse e nelle vallate. Sulle coste liguri rimarranno attorno 6/8 °C.

Venti: oggi e domani assenti o deboli variabili su pianure, solo per oggi ancora moderati settentrionali sulla Liguria in attenuazione dalla serata.

Da domenica 30 novembre

Le correnti saranno più occidentali, e più fresche e umide, legate a circolazioni depressionarie in Atlantico. Ne consegue un abbassamento delle temperature e rientro nelle medie del periodo, e qualche pioggia domenica in particolare su levante ligure e sulle Alpi nordoccidentali dove le nevicate scenderanno fino a 1500/1600 m. Da lunedì il copione sarà più o meno lo stesso, con nuvolosità irregolare, piogge sparse e in generale deboli soprattutto su Liguria (con qualche rovescio anche temporalesco), e nevicate sporadiche sulle Alpi a partire mediamente dai 1500 m.

Giovedì potrebbe esserci una situazione di maltempo più intenso e diffuso, ma al momento è ancora in dubbio.

