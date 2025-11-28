Millesimo, il termovalorizzatore all’ordine del giorno del Consiglio comunale: il Coordinamento del "No" sarà presente

Si parlerà di termovalorizzatore questa sera, alle ore 21, nel Consiglio comunale di Millesimo. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione di un comunicato congiunto dei sindaci della Val Bormida, che ribadisce la posizione unanime contro la realizzazione dell’impianto.

La questione continua a essere molto sentita in Valle: mercoledì scorso, il Consiglio comunale di Cairo ha registrato una grande partecipazione, con la sala gremita di cittadini.

Il coordinamento No Inceneritore ha annunciato la propria presenza anche a Millesimo: “È un passaggio cruciale: la nostra partecipazione conta. Dobbiamo far capire che la Val Bormida non accetterà mai un impianto che mette a rischio salute, ambiente ed economia locale. Riempiamo la sala, facciamoci vedere e sentire. La Val Bormida merita un futuro pulito, non un camino che brucia rifiuti. Ci vediamo a Millesimo”, è l’appello lanciato dai promotori.