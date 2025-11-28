Lutto a Pietra Ligure: addio a Stefano Squarise

Pietra Ligure in lutto per la scomparsa, all'età di 81 anni, di Stefano Squarise, storico commerciante e artigiano orafo.

La sua attività era iniziata nel 1967 con l’apertura del primo negozio “Squarise Gioielli” in via Ghirardi, insieme al fratello Pietro. Negli anni erano poi nati altri punti vendita in corso Italia e in piazza San Nicolò, gestiti con la moglie Mara. Nel 2011 la meritata pensione.

Molto impegnato nella vita cittadina, era stato presidente dei commercianti pietresi e membro del direttivo dell’associazione orafi della Provincia di Savona. Partecipe anche della vita parrocchiale, dagli anni Ottanta aveva collaborato con don Luigi Rembado come “Accolito” e successivamente, con la moglie, aveva accompagnato giovani coppie nei corsi prematrimoniali.

Stefano Squarise lascia la moglie Mara, i figli Andrea e Anna, la nuora, il genero, i nipoti e il fratello. I funerali si terranno sabato 29 novembre alle 15 nella basilica di San Nicolò.

"Se ne va un pezzo di storia della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi – una figura importante per il commercio cittadino della nostra città".