Andora, in pensione la dirigente comunale Antonella Soldi

Dal 1° dicembre la dottoressa Antonella Soldi, Dirigente dell’AREA II del Comune di Andora, andrà in pensione. Ieri si è svolto il saluto ufficiale con l’Amministrazione e i colleghi. Va via una colonna portante della macchina amministrativa del Comune. Rigorosa e preparata, costantemente aggiornata e sempre pronta a nuove sfide, ha lavorato con un’intensità e una capacità non comuni. È stata un punto di riferimento per colleghi, collaboratori e per tutti i sindaci — da Francesco Bruno a Mauro Demichelis — con i quali ha lavorato.

Laureata in Giurisprudenza, Antonella Soldi, è stata assunta nel 1987 dal Comune di Andora. Nella prima parte della sua carriera, oltre ad essere Vice Segretaria Comunale, ha guidato, contestualmente molti settori dell’area amministrativa del comune. Ha completato e curato anche l’informatizzazione dell'Ente . Dal 2009 è diventata anche Dirigente dell’Area II del Comune che comprende i settori Finanziario, CED, Tributi, Protocollo, Turismo, Sport e Cultura, Commercio, Politiche sociali, Biblioteca, Demografici e Segreteria .

“Immaginarla non operativa alla sua scrivania è alquanto strano. Certamente nessuna più di lei merita di potersi dedicare a tempo pieno alle proprie passioni, ai viaggi e ai familiari – conclude il sindaco Mauro Demichelis - Il Comune di Andora e l’Amministrazione Pubblica tutta si sono giovati, per 38 anni, di una funzionaria e dirigente guidata da preparazione, etica, umanità e capacità non comuni. Dal 1987 ad oggi, tutti i sindaci che hanno avuto la fortuna di averla al fianco, come Vice Segretario Comunale e, contestualmente, alla guida dei più importanti settori del Comune, hanno potuto constatarne e apprezzarne il rigore, la competenza, l’accuratezza, lo spirito di servizio, la capacità di comprendere le situazioni e di trovare soluzioni”.

Al momento dei saluti, l’hanno definita “una macchina da guerra”, “un punto di riferimento”, una Responsabile di settore “esigente, ma profondamente umana, che difende sempre l'operato dei suoi collaboratori”.

“E' stata un punto di riferimento, professionale e umano anche per me – ha detto il Sindaco Demichelis - Ha conquistato la mia piena stima e fiducia e quella di tutta l’Amministrazione. La ringrazio per il percorso fatto insieme, per la reciproca crescita, per la pazienza e la capacità di essere risolutiva ogni volta che è stato necessario. Le sono grato per aver cresciuto dei collaboratori capaci di raccogliere oggi la sua eredità professionale. Le auguro ogni bene, certo che la sua nuova vita continuerà a essere attiva e ricca di interessi”, conclude il sindaco Demichelis.