Tovo S. Giacomo, perdita d’acqua a Bardino Nuovo: i residenti scrivono a Comune, ATO e Gestore

"Da molti mesi stiamo segnalando una copiosa perdita dell'acquedotto potabile proprio sotto la strada provinciale e l'abitato della frazione. Più volte sono venuti operai e tecnici di Servizi Ambientali, ma nulla è stato fatto e la perdita è sempre presente".

Si apre con queste parole la comunicazione che i residenti in via San Sebastiano a Bardino Nuovo, frazione di Tovo San Giacomo, hanno indirizzato a Servizi Ambientali Spa, all'ATO idrico Savona presso la Provincia di Savona e per conoscenza anche al Comune di Tovo San Giacomo.

"Abbiamo anche interessato l'Ufficio tecnico comunale di Tovo San Giacomo che riferisce aver più volte sollecitato il Gestore, ma senza alcun risultato tangibile - si legge ancora nella missiva - Inoltre veniamo a conoscenza che a brevissimo saranno effettuati lavori da parte del Comune per ripristinare le condotte delle acque bianche proprio lungo via San Sebastiano, nel tratto dove presumibilmente si trova la perdita".

I residenti temono che l’intervento del Comune rischi di sovrapporsi aggiungendo ulteriori disagi: "Pertanto - concludono - al fine di evitare un aggravio della situazione già di per sé preoccupante ed evitare di fare due volte un lavoro con ulteriori disagi lungo la strada (dove insistono abitazioni private ed esercizi commerciali), con la presente siamo a chiedere un pronto ripristino della perdita e fin da ora, non ottenendo alcun concreto riscontro alla presente, sarà nostra premura tutelare la nostra incolumità nelle sedi che riterremo più opportune".