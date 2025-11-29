Varazze, botta e risposta tra la minoranza e la consigliere Biggi: "Mi dispiaccio se i colleghi possano aver travisato le mie parole"

"Desidero esprimere la mia ferma posizione circa il comunicato stampa emesso dalla minoranza in occasione del mio intervento nell’ultimo Consiglio Comunale".

Inizia così la risposta della consigliere di "Essere Varazze" Michela Biggi dopo gli attacchi dei consiglieri di minoranza di "Varazze Domani" Giacomo Robello, Antonio Ghigliazza, Gianantonio Cerruti e Bartolomeo Fazio e la consigliere del gruppo misto Claudia Callandrone.

La consigliere di maggioranza era intervenuta nel consiglio comunale varazzino dopo la richiesta bocciata della minoranza di rinviare l'approvazione della bozza di convenzione urbanistica della riqualificazione e il recupero urbano del distretto T1 del Puc a causa del poco tempo avuto per esaminare la pratica.

Alla minoranza non erano piaciute le sue parole sul consigliere Ghigliazza (LEGGI QUI) al quale aveva consigliato di farsi supportare per consultare gli atti in versione digitale.

"Chiarisco senza alcuna ombra di dubbio che le mie parole non si siano mai in alcun modo riferite ad oggettivi o presunte difficoltà del Consigliere Antonio Ghigliazza ad espletare il proprio ruolo di Consigliere a seguito di fragilità fisiche; sarà chiaro a chiunque conosca la mia condotta morale e la mia onestà intellettuale che mai potrei far leva per interessi personali su questioni tanto personali e delicate di un Consigliere, tanto più un collega nella massima assise - prosegue Michela Biggi - Mi lascia attonita il solo fatto che ci possa essere stato un simile fraintendimento. Il mio intervento ha riguardato la lamentela espressa dal Consigliere circa la presunta tardiva consegna di documenti che erano in realtà già in suo possesso nei tempi prestabiliti dal regolamento come valevole per tutti i Consiglieri e l’esortazione a richiedere aiuto nell’utilizzo di mezzi informatici, che ormai risultano di uso corrente in tutti gli enti, ma possano risultare ostici a chi non li utilizzi quotidianamente, collaborazione che si verifica usualmente anche nelle fila della maggioranza".

"A riprova del fatto si ha la rimostranza del Consigliere con richiesta di fatto personale circa lo svolgimento del proprio operato e non per offese personali riguardanti la sua persona - puntualizza - Mi amareggia che il Consigliere Robello, che ben mi conosce dai tempi dell’infanzia e con cui c’è sempre stato un rapporto di mutua stima, possa attribuirmi una tale riprovevole condotta".

"Mi dispiaccio infine sinceramente se i colleghi, anche fosse il solo Consigliere Ghigliazza, possano aver travisato le mie parole tratteggiando un comportamento aberrante e decisamente lontano dalle mie azioni" conclude la consigliere di "Essere Varazze".

Ad intervenire a difesa della consigliere anche il Sindaco Luigi Pierfederici.

"Ritengo di esprimere da parte mia, della Giunta e della Maggioranza tutta, vicinanza alla Consigliera Michela Biggi per le accuse infamanti che le sono state riportate - ha detto il primo cittadino varazzino - Chi la conosce sa bene che le libere interpretazioni assunte dal consigliere Robello, che rimandiamo al mittente, non possono essere associate a lei. Inoltre sottolineo l'impegno sempre costante del Presidente del Consiglio Cesare Putignano nell'espletamento delle sue funzioni, esercitato anche in questo caso, nel concedere quanto ingiustamente e scorrettamente contestato".