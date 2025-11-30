Savona, accusa un malore e perde il controllo dell'auto: uomo in codice rosso

Incidente stradale questa mattina in via Nazionale Piemonte, a Savona, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto dopo essere stato colpito da un malore improvviso. La vettura ha sbandato ed è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Oro, l’automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L’uomo è stato soccorso, stabilizzato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

L’incidente, avvenuto intorno alle 7.30, ha causato alcuni disagi alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.