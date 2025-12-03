Albenga, premiati i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri per 20 e 30 anni di servizio

Mercoledì 3 dicembre, nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione dei soci che hanno raggiunto i 30 e 20 anni di iscrizione all’Associazione. Durante l’evento, i premiati hanno ricevuto un diploma di benemerenza firmato dal Presidente Nazionale dell’ANC, Generale Lo Sardo.

I riconoscimenti sono stati conferiti a: Tenente Colonnello Sergio Pizziconi, già Comandante della Compagnia di Albenga; il Carabiniere Ausiliario Enrico Roberto; il Carabiniere Ausiliario Vincenzo Pepe; la Sig.ra Giovanna Serafini; l’Avv. Marcello Stefanì; il Sig. Gian Carlo Capasso; e il Sig. Gaetano Sinopoli, già dipendente del Comune di Albenga.

La consegna degli attestati è stata effettuata da numerose autorità e rappresentanti locali: il Capitano Walter Crescentini, Comandante della Compagnia di Albenga, in rappresentanza del Comandante Provinciale di Savona; il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis; Matteo Mirone, sindaco di Arnasco, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Savona; Anna Nerelli, Segretario Generale del Comune di Albenga; il Maresciallo Maggiore Massimo Cav. Rufini, Presidente della Sezione ANC di Albenga e Coordinatore Provinciale; il Maresciallo Maggiore Bruno Carbone, già Comandante della Stazione di Quiliano; e il Maresciallo Maggiore Renzo Fantino, Vicepresidente della Sezione di Albenga e Coordinatore della Protezione Civile ANC Albenga.

"Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i premiati per il traguardo raggiunto e per la fedeltà dimostrata nei confronti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il loro impegno rappresenta un esempio di dedizione e senso civico - commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Un ringraziamento particolare va all’ANC e ai suoi volontari per l’attività preziosa e costante che svolgono sul territorio: una presenza che contribuisce in modo significativo alla sicurezza, al supporto alla cittadinanza e alla promozione di valori che il Comune di Albenga riconosce e condivide pienamente".