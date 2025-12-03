Natale a Savona, il Comune lancia il progetto "Presepi in città"

In occasione delle festività natalizie di quest’anno, il Comune di Savona ha voluto coinvolgere tutte le associazioni e le realtà culturali, non solo del territorio comunale, nel progetto “Presepi in città”: un programma all’insegna della tradizione presepiale savonese, aperto a novità e a interpretazioni nuove e originali.

Ciascuna associazione aderente ha portato la propria idea di presepe e ciascun allestimento ha una storia diversa da raccontare; anche i materiali utilizzati sono di diverse tipologie e permettono una panoramica variegata del repertorio artigianale savonese e non solo.

“Il presepe è il racconto più semplice del Natale – dice l’assessore alla cultura Nicoletta Negro – così come lo aveva immaginato San Francesco d’Assisi a Greccio e così come ancora oggi i vari territori in Italia lo interpretano attraverso mille forme d’arte legate all’artigianato locale. L’idea parte proprio dal valorizzare tutte quelle espressioni artistico-devozionali presenti in città, un vero e proprio viaggio fra tecniche espressive, racconti di fede e belle storie di comunità, per augurare ai grandi e ai più piccini, unitamente alle animazioni con canti e installazioni luminose, un Buon Natale a Savona”.

La storia dei presepi compresi nell’iniziativa, la durata delle esposizioni e gli orari di visita sono sul sito www.visitsavona.com.

Oltre a “Presepi in città”, sarà possibile vivere l’atmosfera natalizia a Savona attraverso l’animazione proposta nel centro città e nei quartieri.

Inoltre, quattro diverse realtà proporranno concerti e canti della tradizione del Natale:

Accademia Teresiana, 20 dicembre ore 18, in piazza Sisto: “Holy Earth Gospel Choir”, un’esibizione del coro teresiano con brani della tradizione natalizia nordamericana, estratti dal repertorio di Spirituals e Gospel.

Associazione ArtINcanto, 21 dicembre ore 15.30: iniziativa itinerante di canti natalizi “Christmas Carols” eseguiti dal coro.

Raindogs House A.P.S., 26 dicembre ore 21, concerto “Tony Washington Gospel Singers” presso la chiesa del Santuario, con brani della tradizione natalizia americana.

Coro Polifonico Città di Albisola (Comami), 27 dicembre ore 16.30: repertorio di canti natalizi nell’atrio del Palazzo Comunale di Savona.

Presepi in città

Presepe in libreria

Presepe di ideazione francese, con moderne figure emozionali stilizzate.

Dal 1 dicembre al 6 gennaio

Via Santa Maria Maggiore 13R, presso Libreria Paoline

Orari visita: lunedì-venerdì 9-19

A cura di Libreria Paoline

Il presepe in fortezza

Imponente scenografia fa da sfondo alle figurine in attesa del Redentore.

Dal 5 dicembre (inaugurazione ore 15) all’11 gennaio

Cellette della Sibilla del Priamar, Antica Infermeria

Orari visita: venerdì-domenica 15-18

Prenotazione WhatsApp: 3406164001 / 3356436845

A cura di Atelier del Restauro Ligneo Enrico Ghiso

Presepi in celletta

Esposizione sui davanzali esterni delle Cellette della Sibilla, a completamento del presepe in fortezza.

Dal 5 dicembre all’11 gennaio

Orari: sabato e domenica 16-18

A cura di Associazione QUIARTE

Presepe in vetrina – Natale nel borgo

Esposto presso la Cappella di Villa Cambiaso e visibile da via Torino. Riproduzione di un borgo antico con scene di vita quotidiana e tradizionali “macachi”.

Dal 7 al 28 dicembre

Orari: venerdì-sabato-domenica 17-20

A cura dell’artista Luciana Scarone

Presepe al Santuario

Presepe allestito all’interno di un antico tronco d’albero, parte integrante della rappresentazione della Natività.

Dall’8 dicembre all’11 gennaio

A cura di Dinamica Creativa

Il presepe: iconografia e significato con uno sguardo all’arte presepiale ligure e savonese

Conversazione con proiezione di diapositive

9 dicembre ore 16

Sala Rossa del Comune

A cura di Associazione Aiolfi

Mostra dei presepi d’a’ Campanassa

Mostra nella Sala dell’Anziania per il cinquantesimo anniversario: esposizione di presepi realizzati anche al di fuori della Baia della ceramica.

Dal 13 dicembre al 6 gennaio (inaugurazione 13 dicembre ore 17)

Orari: 17-19

Presepe tascabile in lanterna

Allestito nella Torretta Leonpancaldo

Dal 13 dicembre al 6 gennaio

Orari: sabato e domenica 11-12.30

A cura di ANMI Savona

Presepe dell’Assonautica

Presepe “savonese” con personaggi in movimento ed effetti visivi e sonori.

Dal 14 dicembre al 7 gennaio

Sede Assonautica, Lungomare Matteotti 1

Orari: lun-ven 15-18.30, sab-dom 9-12.30 e 15-18.30; 25/12, 26/12, 1/01, 6/01 16-18.30

Presepe della Croce Bianca di Savona

Presepe “ecologico” realizzato con materiali di uso comune dai volontari dell’associazione.

Dal 14 dicembre al 6 gennaio

Cappella Balbi, via Torino 114R

Orari: sabato e domenica 10-12

A cura di P.A. Croce Bianca Savona

Presepe in Duomo

Allestimento ceramico dell’artista Delia Zucchi nella Cappella della Natività nella Cattedrale N.S. Assunta.

Dal 20 dicembre all’11 gennaio

Orari: apertura cattedrale 8.30-18.30

A cura di Ente Cattedrale Basilica di Savona

Creiamo un presepe

Mostra di presepi e alberi di Natale con tecniche e materiali diversi.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio

Palazzo delle Azzarie – Santuario

Orari: tutti i giorni 16-18.30; 25 e 26 dicembre 10-12 e 16-18.30; 31 dicembre 10-12

Presepe in oratorio

Tradizionale presepe della Fondazione Delbuono, con statuine in gesso storiche della ditta Arte Bersanti di Bagni di Lucca.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio

Oratorio di Sant’Ambrogio, via dell’Oratorio 3, Legino

Orari: 25, 26, 27, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio 15.30-18.30

Presepe nell’oratorio del Cristo Risorto

Presepe semplice e tradizionale, con pastori in terracotta dell’Ottocento della famiglia del Can Giovanni Ricci.

Dal 25 dicembre all’11 gennaio

Oratorio del Cristo Risorto, piazza Varaldo – via Pia

Orari: 16.30-19

Mostra di presepi

Esposizione di Presepi artistici nell'ex Convento delle Rondinelle Palazzo Valdettaro piazza

Don Nicolò Aragno – Legino.

A queste iniziative si aggiungono quelle legate alla tradizione del presepe realizzate dai comitati di quartiere: la lista completa è consultabile su www.visitsavona.com.