Piana Crixia celebra il Natale con creatività e sostenibilità: alberi "speciali" per grandi e piccoli

Quest’anno, chi attraverserà Piana Crixia durante il periodo natalizio sarà accolto da un’installazione che racconta, meglio di qualunque addobbo tradizionale, lo spirito di un paese che coltiva la bellezza attraverso la collaborazione. Lungo la strada principale, poco prima della Trattoria Tripoli, svetta un albero di Natale decisamente fuori dall’ordinario: una struttura ideata e costruita dai volontari dell’associazione Vivi Piana Crixia, che ha scelto di regalare alla comunità un segno semplice ma capace di scaldare l’atmosfera delle feste.

Il progetto porta soprattutto la firma di Massimo, conosciuto da tutti come Milio, che ha immaginato e realizzato l’opera con ingegno e creatività. Accanto a lui, Sandra e Riccardo hanno curato nei dettagli la decorazione, trasformando l’installazione in un vero simbolo di accoglienza per residenti e visitatori. L’associazione li ringrazia pubblicamente, sottolineando come questo gesto, pur nella sua semplicità, riesca a portare colore e calore nel cuore del paese.

Non è però l’unica iniziativa che anima il borgo. A pochi passi dalla sede dell’associazione, ha preso vita un piccolo “boschetto” di abeti natalizi realizzati da Diego utilizzando pallet riciclati: alberelli di legno recuperato, poi decorati dai bambini di Piana, diventati parte integrante dell’arredo festivo del paese. Un’idea che mette insieme sostenibilità, fantasia e partecipazione, trasformando materiali destinati allo scarto in un angolo luminoso e pieno di vita.

Le installazioni non puntano a stupire con effetti speciali, ma a raccontare ciò che Piana è: una comunità che si riconosce nei gesti concreti, nella creatività condivisa e nel desiderio di rendere più bello il luogo in cui vive. Un invito a riscoprire il valore del fare insieme e a celebrare il Natale non solo come festa, ma come occasione per avvicinarsi, collaborare e sentirsi parte di una stessa storia.

Quest’anno, a Piana, la magia non passa soltanto dalle luci: nasce dalle mani e dalle idee di chi ama il proprio territorio.