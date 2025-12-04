Ponte dei Chinelli, obiettivo termine lavori prima di Natale o inizio gennaio

“Abbiamo fatto l’incontro con l’impresa e la direzione lavori. L’impresa sta continuando a lavorare e vorrebbe finire prima di Natale, meteo permettendo, perché devono completare l’asfaltatura e le condizioni non sono delle migliori. Se non dovessero terminare per Natale, comunque, i lavori saranno completati nei primi giorni di gennaio”.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione, fa il punto della situazione sull’intervento sul ponte dei Chinelli. Il progetto ha previsto la demolizione del vecchio attraversamento e la ricostruzione dell’intera struttura con una campata unica.

Le condizioni precarie di pile, impalcato e fondazioni — aggravate dai successivi eventi alluvionali — hanno reso indispensabile questo intervento. Il costo complessivo è stato quantificato in circa 1,2 milioni di euro.