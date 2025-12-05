Cairo, TARI rimborsata a privati e aziende colpiti dall’alluvione

Il Comune di Cairo Montenotte stanzia 80mila euro, provenienti dal capitolo della spesa corrente, per rimborsare la TARI a privati e imprese colpiti dall’alluvione dello scorso 22 settembre.

La variazione di bilancio, approvata dalla Giunta e confermata dal Consiglio comunale, consentirà di sostenere 104 residenti e 30 attività economiche che hanno presentato richiesta di contributo.

I cittadini riceveranno il rimborso integrale della tassa sui rifiuti, mentre alle aziende sarà riconosciuto un contributo fino a 2.000 euro. Le bollette dovranno essere pagate regolarmente alla scadenza e verranno poi rimborsate.

Il sindaco Paolo Lambertini ha sottolineato: "Si tratta di un piccolo gesto rispetto ai danni subiti, ma vogliamo che rappresenti un segno concreto della vicinanza dell’Amministrazione a chi ha subito disagi".