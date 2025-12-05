La Provincia di Savona punta sul cicloturismo: via libera all'"Anello dei Giovetti" tra natura e innovazione

La Provincia di Savona ha dato il via libera alla partecipazione al progetto regionale di valorizzazione dei percorsi cicloturistici, puntando su sostenibilità e innovazione tecnologica. Al centro dell’iniziativa c’è l’“Anello dei Giovetti”, un percorso che attraversa tratti delle Sp 490 “del Colle del Melogno” e Sp 51 “Bormida di Millesimo”, destinato a diventare meta di cicloturisti e appassionati di natura.

Il progetto rientra nell’avviso del Ministero del Turismo, che prevede risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025, coprendo fino all’80% dei costi dell’investimento. La Regione Liguria ha selezionato il percorso savonese come candidato al finanziamento, e la Provincia parteciperà come partner. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 1° dicembre.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’itinerario cicloturistico ammonta a 250.800 euro, di cui metà sarà coperta con fondi propri della Provincia, pari a 125.400 euro.

Il piano mira a incentivare un turismo sostenibile in senso economico, sociale e ambientale, favorendo la destagionalizzazione e il riequilibrio dei flussi turistici attraverso percorsi alternativi e meno noti. L’iniziativa prevede anche lo sviluppo di infrastrutture turistiche integrate, con l’ausilio di tecnologie innovative e intelligenza artificiale.

Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, le biciclette sono considerate veicoli a tutti gli effetti, e la sicurezza dei ciclisti viene garantita anche attraverso norme specifiche. Pur essendo la pista ciclabile il massimo livello di protezione, il ciclista può muoversi anche su strade ordinarie; l’obiettivo è dunque individuare un itinerario cicloturistico con interventi mirati a rendere la percorrenza più agevole, pur non essendo completamente separata dal traffico motorizzato.

Il progetto prevede quindi l’introduzione di corsie ciclabili nei tratti più impegnativi, come le salite con pendenza elevata, accompagnate da asfaltature e segnaletica adeguata. La segnaletica sarà normalizzata secondo le indicazioni del Codice della Strada e indicherà non solo il percorso, ma anche i principali luoghi di interesse storico, artistico, ambientale e ricreativo facilmente raggiungibili dai ciclisti. L’infrastruttura sarà dotata di colonnine di ricarica per e-bike e colonnine con attrezzi per piccole riparazioni, mentre il tracciato sarà servito da parcheggi, aree picnic, bar, ristoranti e hotel già presenti sul territorio, messi in rete grazie al percorso ciclabile.

Il decreto approvato dal Presidente stabilisce che la Provincia curerà tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del progetto, senza comportare al momento alcun impegno di spesa immediato. Solo in caso di approvazione del finanziamento, gli stanziamenti saranno adeguati negli strumenti di bilancio dell’ente.

L’“Anello dei Giovetti” rappresenta così un passo concreto verso la valorizzazione del territorio savonese, promuovendo un turismo più sostenibile, sicuro e innovativo, in piena armonia con l’ambiente.