Savona, attivato il by-pass sul parco ferroviario Doria per i lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero

È stato attivato questa mattina il "by-pass" sul parco ferroviario Doria della direttrice Ponente-Levante, direzione centro città, con modifica della segnaletica orizzontale. Il by-pass si è reso necessario per permettere di aprire i cantieri di mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero, nello specifico per il rifacimento della tombinatura del Rio Molinero che scorre sotto via Buonarroti e attraversa via Stalingrado.