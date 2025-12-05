Vado, Alessio Stramesi secondo nel contest de "Il Giornale del parrucchiere"

Secondo posto a livello nazionale nella categoria “Colore, piega e trattamenti” nel contest del mese di ottobre 2025 promosso da “Il Giornale del Parrucchiere”.

A raggiungere l'importante risultato Alessio Stramesi, parrucchiere professionista, titolare del salone “Bulli e Pupe” a Vado Ligure, in via Antonio Gramsci.

"Partecipare al contest del mese di ottobre 2025 è stata un’esperienza incredibilmente emozionante e formativa. Raggiungere il 2° posto nazionale nella categoria Colore, Piega e Trattamenti rappresenta il mio ultimo successo, un traguardo che mi riempie di orgoglio ma che considero anche una tappa di un percorso molto più ampio fatto di passione, impegno e dedizione - spiega il parrucchiere - Questo risultato, come tutti gli altri ottenuti nel corso della mia carriera, non è frutto del caso: nasce da anni di ricerca, studio, aggiornamenti professionali e formazione continua, che mi hanno permesso di approfondire tecniche innovative e di sperimentare nuovi approcci per valorizzare al massimo il lavoro sui capelli. La mia carriera è caratterizzata da una costante curiosità e voglia di crescere, perché credo fermamente che l’eccellenza nel nostro settore si costruisca giorno dopo giorno, confrontandosi con nuovi stimoli e con colleghi di talento".

"Il percorso professionale che mi ha portato a questo riconoscimento è iniziato molti anni fa, quando ho intrapreso la strada dell’hairstyling come apprendista in un piccolo salone locale. Fin da subito ho capito che questa sarebbe stata la mia vocazione: la possibilità di creare, valorizzare le persone e trasformare l’immagine attraverso colore, taglio e styling mi ha affascinato profondamente - continua Alessio Stramesi - Con il tempo, ho avuto l’opportunità di crescere, affinare la tecnica e costruire uno stile riconoscibile, sempre attento alle esigenze dei clienti e alle tendenze più attuali".

"Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo risultati significativi che testimoniano la continuità e la qualità del mio lavoro. Nel 2013 ho ricevuto una Nomination alla Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze nella sezione Taglio, un’esperienza che mi ha permesso di confrontarmi con artisti di fama internazionale e di ampliare i miei orizzonti creativi - spiega - Nel 2021 ho partecipato allo stesso contest di quest’anno, ottenendo due secondi posti, mentre quest’anno ho avuto l’onore di raggiungere anche un primo posto, confermando la crescita professionale e la passione che metto ogni giorno nel mio lavoro. Questi riconoscimenti non sarebbero stati possibili senza il mio straordinario team, con il quale condivido entusiasmo, professionalità e dedizione. Ogni traguardo raggiunto è il risultato di un lavoro di squadra, della collaborazione e della fiducia reciproca che ci permette di superare le sfide e di affrontare nuove opportunità con creatività e determinazione. Un ringraziamento speciale va anche alle mie clienti, che ogni giorno mi affidano la loro immagine e mi consentono di esprimere la mia creatività, di sperimentare e di migliorare costantemente. La loro fiducia è la motivazione principale che mi spinge a dare sempre il massimo".

"Questo riconoscimento nazionale rappresenta per me non solo un traguardo personale, ma anche uno stimolo a continuare a migliorare, innovare e condividere le conoscenze acquisite con chiunque voglia crescere nel nostro settore. Credo che la formazione continua, la ricerca di nuove tecniche e l’attenzione al dettaglio siano la chiave per raggiungere risultati sempre più alti e per lasciare un’impronta significativa nel mondo dell’hairstyling - conclude il parrucchiere Alessio Stramesi - Infine, desidero ringraziare gli organizzatori del contest e la giuria, che hanno valutato il mio lavoro con attenzione e professionalità, permettendomi di confrontarmi con tanti colleghi talentuosi a livello nazionale e internazionale. Questo percorso è la dimostrazione che passione, studio, lavoro di squadra e costanza possono trasformare i sogni in realtà, e sono felice di poter condividere questa esperienza con tutti coloro che seguono il mio lavoro e credono nella mia visione artistica".