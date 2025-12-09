Riforma sanitaria in Liguria, la Cisl si mobilita: "Nessun confronto, diritto alla salute a rischio"

Presidio di protesta domani mattina, mercoledì 10 dicembre, a partire dalle 9:30, davanti al Consiglio regionale, in occasione dell’approvazione della riforma sanitaria regionale.

"Non c’è stato un vero confronto con le organizzazioni sindacali, ma solo alcuni momenti del tutto irrilevanti. Non sono state recepite, quindi, le ragioni del personale della sanità e dei cittadini utenti", spiega la Cisl Liguria in una nota.

"Per queste ragioni, saremo presenti davanti al Consiglio Regionale per ribadire la necessità di riaffermare il diritto alla salute per tutti i cittadini liguri e l’urgenza di intervenire sulla cronica carenza di personale e sulle difficili condizioni in cui operano ogni giorno", concludono dal sindacato.