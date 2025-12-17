 / Cronaca

Cronaca | 17 dicembre 2025, 09:48

Savona, secondo investimento pedonale della giornata: donna trasportata al San Paolo

L'incidente si è verificato in corso Vittorio Veneto

Ancora un incidente pedonale a Savona: questa mattina una donna è stata urtata da un'auto nel quartiere delle Fornaci, in corso Vittorio Veneto, causando il blocco del traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti la Croce Oro e la polizia locale per i rilievi del caso. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Si tratta del secondo investimento della giornata: questa mattina, attorno alle ore 7, un pedone era stato urtato tra Largo dei Folconi e via Pirandello.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium