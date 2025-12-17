Savona, secondo investimento pedonale della giornata: donna trasportata al San Paolo

Ancora un incidente pedonale a Savona: questa mattina una donna è stata urtata da un'auto nel quartiere delle Fornaci, in corso Vittorio Veneto, causando il blocco del traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti la Croce Oro e la polizia locale per i rilievi del caso. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Si tratta del secondo investimento della giornata: questa mattina, attorno alle ore 7, un pedone era stato urtato tra Largo dei Folconi e via Pirandello.