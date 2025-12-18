Stop ai cantieri per le feste: via il semaforo sull’Aurelia tra Alassio e Laigueglia

Da sabato 20 dicembre verrà rimosso il semaforo temporaneo sulla via Aurelia, nel tratto compreso tra Alassio e Laigueglia. Scatterà infatti lo stop ai lavori di demolizione della passeggiata Angelo Ciccione e di realizzazione della nuova scogliera di protezione, previsto per l’intero periodo delle festività natalizie.

Il cantiere interessa il tratto tra lo stabilimento balneare “La Scogliera” e la Sla numero 8. Durante la sospensione dei lavori sarà ripristinata la viabilità a doppio senso di marcia, attualmente regolata dall’impianto semaforico provvisorio, con l’obiettivo di ridurre i disagi legati all’aumento del traffico previsto nelle settimane festive.

Gli operai torneranno al lavoro il prossimo 12 gennaio. L’intervento, dal valore complessivo superiore al milione di euro, si è reso necessario a causa del grave deterioramento delle strutture portanti della passeggiata, già oggetto di puntellamenti, che aveva portato il sindaco di Alassio Marco Melgrati a disporre, lo scorso ottobre, il divieto di transito pedonale e carrabile.

Avviati nei primi giorni di novembre, i lavori prevedono una fase di demolizione, seguita dalla ricostruzione della passeggiata e dalla realizzazione di una nuova scogliera di protezione contro le mareggiate. La conferenza dei servizi si concluderà entro febbraio, con l’affidamento dell’appalto subito dopo. La fine degli interventi è prevista entro Pasqua.