Vado Ligure, incontro Anpi per l’8 Marzo: dalle Madri Costituenti alle sfide di oggi

Sabato 7 marzo alle 16.30, alla Casa della Memoria di Vado Ligure in piazza Corradini, la sezione Anpi locale organizza un appuntamento in occasione della Giornata internazionale della Donna dal titolo “Dalle Madri Costituenti alle donne di oggi”.

Un pomeriggio di riflessione dedicato al ruolo delle Madri Costituenti nella stesura della Carta fondamentale, al loro impegno parlamentare e alle conquiste sociali ottenute nel tempo, senza dimenticare le battaglie ancora aperte per la piena parità di genere, la difesa della Costituzione e la promozione della pace.

L’incontro sarà accompagnato dalle musiche del Duo Cafuné, con Marta Giardina alla voce e Marco Pizzorno alla chitarra. Al termine è previsto un rinfresco.