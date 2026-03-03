 / Eventi

Savona, incontro sulle origini dell’Inno nazionale: focus su Mameli e Mazzini

Martedì 10 marzo alla Società Savonese di Storia Patria un appuntamento dedicato al X Marzo. Ingresso libero.

Sarà dedicato alle origini dell’Inno nazionale l’incontro in programma martedì 10 marzo 2026 alle 17 nella sede della Società Savonese di Storia Patria, in via Pia 14/4. 

L’evento, dal titolo “Le origini del nostro inno nazionale, Goffredo Mameli e Giuseppe Mazzini”, è organizzato dalla Società di Storia Patria savonese e dall’Ami, Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Savona.

In occasione della celebrazione del X Marzo interverranno Danilo Bruno, presidente della Società Savonese di Storia Patria, e Maria Luisa Madini, presidente dell’A.M.I. savonese. L’ingresso è libero.

