Albissola rende omaggio a Antonio Licheri nel Circolo degli Artisti: i soci appendono il suo cappello in ricordo

In tantissimi, amministratori, amici, conoscenti, hanno voluto rendergli omaggio nella sua seconda casa per 23 anni.

Questo pomeriggio in occasione dell'inaugurazione della mostra "Eredità in trasformazione", è stato omaggiato Antonio Licheri, storico presidente del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, scomparso all'età di 83 anni.

In Vicolo Pozzo Garitta è stato un mix di commozione, ricordi, emozioni forti per una figura che ha fatto tanto per la cultura e l'arte albissolese e non solo. In uno dei luoghi più suggestivi curati da lui con grande amore e passione ospitando molteplici artisti e le loro opere.

Licheri, nel direttivo della sezione albissolese del Partito Democratico, fu anche consigliere comunale di opposizione per due mandati durante l'amministrazione guidata da Stefano Parodi.

Erano presenti, oltre al sindaco Gianluca Nasuti, gli assessori Albissola Roberto Bragantini e Elisa Tomaghelli e la consigliere Lara Dellepiane, numerosi soci del Circolo degli Artisti, svariati esponenti di associazioni del territorio, artisti di cui sono state ospitate alcune mostre nello spazio del Circolo, l’assessore alla cultura del Comune di Savona, ex vicesindaco di Albissola Marina Nicoletta Negro e Raffaella Frino, presidente della sezione locale del PD.

I soci del Circolo hanno voluto appendere il suo cappello, da sempre suo inseparabile compagno di viaggio.