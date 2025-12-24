Savona, dopo 50 anni chiude lo storico bar Acqui di via Mondovì

Il 31 dicembre alzerà l'ultima volta la serranda chiudendo un'attività storica che ha compiuto in questo 2025 50 anni.

Lo storico bar Acqui di via Mondovì lo scorso 13 dicembre aveva raggiunto l'importante traguardo, però la titolare Silvana Taravello ha deciso di chiudere.

"Dopo 50 anni che sono nel bar, tutta la mia vita, la mia gioventù, avevo tanti amici, la mia grande famiglia che mi hanno fatto tanta compagnia purtroppo sono mancati e con rammarico non li vedremo più e siamo rimasti in pochi - ha detto sui social la proprietaria - Con tanta tristezza nel cuore e molto dispiacere chiudo il bar Acqui. Buone feste a tutti, un abbraccio".

Il bar storicamente era già stato aperto dai primi anni 70.