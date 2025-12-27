 / Eventi

Eventi | 27 dicembre 2025, 19:30

Ancora un doppio appuntamento con Giancarlo Canepa e il romanzo “26 ore di buio”

Il 28 dicembre, alle ore 21.00, all'Hotel Toscana di Alassio; il 3 gennaio a Toirano, alle 17.00, presso la Sala Consiliare Pietro Arnaldi

In arrivo due nuove iniziative culturali per la presentazione del romanzo "26 ore di buio" (Edizioni del Delfino Moro) firmato da Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Domenica 28 dicembre, alle ore 21.00, appuntamento all'Hotel Toscana di Alassio (corso Dante Alighieri 84): evento moderato da Luca Galtieri e Diego Delfino.

Sabato 3 gennaio appuntamento invece a Toirano, alle 17.00, presso la Sala Consiliare Pietro Arnaldi. Alla conduzione l'assessore Kety Sbarra e Nicola Panizza.

Entrambi gli incontri saranno a ingresso libero.

