Anche l'attrice Arianna Becheroni a Laigueglia per seguire Miss Inverno 2025 (FOTO)

Anche l'attrice Arianna Becheroni ha seguito a bordo passerella la sfilata di Miss Inverno 2025, il contest di bellezza che si è svolto a Laigueglia, condotto da Ilaria Salerno e dal direttore artistico Luca Valentini. L'artista, che oltre a recitare è impegnata in progetti musicali, è a casa per le festività natalizia: i suo genitori infatti sono Monica e Renato, storici titolari del negozio di abbigliamento "Jaipur", nel budello del borgo marinaro. Becheroni, classe 2004, nota per film e serie come "Bang Bang Baby", ha appena finito di girare una fiction Netflix.

Si è svolta oggi pomeriggio in piazza Cavour la nona edizione di Miss Inverno. Dodici le concorrenti in gara, tutte provenienti da diverse località liguri: da Genova a Sanremo, da Ventimiglia ad Alassio, le ragazze si sono contese il titolo principale e le altre undici fasce in palio.

La conduzione è stata affidata alla giornalista e influencer Ilaria Salerno, già Miss Inverno 2018, affiancata dal patron della manifestazione Luca Valentini. Come da tradizione, oltre alla giuria ufficiale, anche al pubblico in piazza è stato affidato il compito di assegnare la fascia di Miss Inverno Vox Populi.

Questi i nomi delle concorrenti: Aurora Genua (Villanova d'Albenga), Anastasia Corona (Genova), Charlotte Cambria (Sanremo), Veronica de Menech (Arma di Taggia), Sharon Barbieri (Ventimiglia), Anna Iaccarino (Genova), Valentina Bolaffio (Imperia), Emilly de Souza (Alassio), Elisabetta Barbero (Santo Stefano al Mare), Ramona Leone (San Bartolomeo al Mare), Arianna Arsì (Ventimiglia) e Stefania Marconi (Andora).

Nel video, l'attrice Arianna Becheroni e il consigliere delegato alle manifestazioni laiguegliesi Alessandro Chirivì.