Cimento invernale a Spotorno, la ciumba dei 141 "coraggiosi" (FOTO)

Si è svolto questa mattina a Spotorno il 39° Cimento Invernale, tradizionale appuntamento di fine anno che unisce sport, mare e spirito di comunità.

Alle ore 11.30, dal Molo Sirio, 141 partecipanti si sono tuffati nelle acque del Golfo di Spotorno, affrontando una temperatura del mare di 16 gradi, accolti dall’entusiasmo del pubblico presente lungo la spiaggia.

A rendere ancora più significativo l’evento, la straordinaria ampiezza generazionale dei partecipanti: il più giovane in assoluto è stato Luca Willner, proveniente dagli Stati Uniti (California), di soli 3 anni, mentre la partecipante meno giovane è risultata Rosanna Iberti, 86 anni, simbolo autentico dello spirito del Cimento e della sua capacità di unire tutte le età.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Olimpia Sub Spotorno, con il patrocinio del Comune di Spotorno e sotto l’egida del CONI, ha confermato ancora una volta il forte legame tra la città e il mare, rinnovando una tradizione che da quasi quarant’anni rappresenta un gesto di coraggio, convivialità e buon auspicio per l’anno nuovo.

Il Cimento Invernale di Spotorno si è confermato non solo come una prova di resistenza fisica, ma soprattutto come una festa collettiva, capace di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati, promuovendo il territorio anche nella stagione invernale.

Gli organizzatori hanno infine espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari, alle associazioni coinvolte e al Ristorante Bagni Sirio per il prezioso supporto, che ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.